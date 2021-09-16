Землетрясение на юго-западе Китая: есть погибшие и раненые

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 6,0 в провинции Сычуань на юго-западе Китая унесло жизни, по предварительным данным, трех человек, около 60 человек получили ранения. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылками на местные власти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным сейсмологической службы КНР, подземный толчок зафиксирован в 04:33 по местному времени в этот четверг на территории уезда Лусянь городского округа Лучжоу провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

По сообщениям местных СМИ, на месте ЧП имеются значительные разрушения. В эпицентре землетрясения – уезде Лусянь погибли три человека, еще 60 получили ранения различной степени тяжести. Обрушились 35 домов, около 190 жилых зданий имеют серьезные повреждения. Эвакуировано из зоны бедствия порядка 7 тысяч жителей.

В юрисдикции уезда Лусянь провинции Сычуань находится около 20 населенных пунктов с населением более 1 миллиона человек.

Кроме того, из-за землетрясения в районе ЧП приостановлено движение пассажирских поездов.

На месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы.

Провинция Сычуань расположена в сейсмоактивном регионе Китая, где произошло Вэньчуаньское землетрясение в 2008 году, унесшее жизни более 60 000 человек.



