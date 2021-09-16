Землетрясение на юго-западе Китая: есть погибшие и раненые
По данным сейсмологической службы КНР, подземный толчок зафиксирован в 04:33 по местному времени в этот четверг на территории уезда Лусянь городского округа Лучжоу провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).
По сообщениям местных СМИ, на месте ЧП имеются значительные разрушения. В эпицентре землетрясения – уезде Лусянь погибли три человека, еще 60 получили ранения различной степени тяжести. Обрушились 35 домов, около 190 жилых зданий имеют серьезные повреждения. Эвакуировано из зоны бедствия порядка 7 тысяч жителей.
В юрисдикции уезда Лусянь провинции Сычуань находится около 20 населенных пунктов с населением более 1 миллиона человек.
Кроме того, из-за землетрясения в районе ЧП приостановлено движение пассажирских поездов.
На месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы.
Провинция Сычуань расположена в сейсмоактивном регионе Китая, где произошло Вэньчуаньское землетрясение в 2008 году, унесшее жизни более 60 000 человек.