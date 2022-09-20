Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Землетрясение на территории Афганистана зафиксировали казахстанские сейсмологи
20 Сентября 2022, 19:21

Землетрясение на территории Афганистана зафиксировали казахстанские сейсмологи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 20 сентября 2022 года в 18 час 57 мин 12 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 764 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 37.64° с.ш. 71.59° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы», опубликованном 20 сентября 2022 года в 19 час 12 мин.


Новости по теме
ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Самолет упал на жилой дом в Ейске
Читайте также
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Захоронение сакского воина обнаружили археологи в Алматы
Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили из страны
Степной пожар вспыхнул в сельской зоне Аксу
Два человека пострадали в массовом ДТП в Алматы
Пожар произошел в горах близ Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив