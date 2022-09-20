20 Сентября 2022, 19:21

Землетрясение на территории Афганистана зафиксировали казахстанские сейсмологи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 20 сентября 2022 года в 18 час 57 мин 12 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 764 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 37.64° с.ш. 71.59° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы», опубликованном 20 сентября 2022 года в 19 час 12 мин.