Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на новозеландских островах Кермадек
16 Марта 2023, 15:58
Фото: www.aa.com.tr
ВЕЛЛИНГТОН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на необитаемых островах Кермадек в 13:56 по местному времени в четверг, примерно в 1000 км к северо-востоку от Северного острова Новой Зеландии. Гипоцентр залегал на глубине 10 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами на Гавайях выпустил предупреждение о цунами для побережий в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения в южной части Тихого океана, сообщив, что «волны цунами, достигающие 0,3-1 м над уровнем прилива, возможны на некоторых побережьях островов Кермадек».
По данным Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, угрозы цунами для Новой Зеландии после сильного землетрясения нет.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное