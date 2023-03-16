Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на новозеландских островах Кермадек

ВЕЛЛИНГТОН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на необитаемых островах Кермадек в 13:56 по местному времени в четверг, примерно в 1000 км к северо-востоку от Северного острова Новой Зеландии. Гипоцентр залегал на глубине 10 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами на Гавайях выпустил предупреждение о цунами для побережий в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения в южной части Тихого океана, сообщив, что «волны цунами, достигающие 0,3-1 м над уровнем прилива, возможны на некоторых побережьях островов Кермадек».

По данным Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, угрозы цунами для Новой Зеландии после сильного землетрясения нет.