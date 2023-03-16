Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на новозеландских островах Кермадек

16 Марта 2023, 15:58
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на новозеландских островах Кермадек Фото: www.aa.com.tr

ВЕЛЛИНГТОН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на необитаемых островах Кермадек в 13:56 по местному времени в четверг, примерно в 1000 км к северо-востоку от Северного острова Новой Зеландии. Гипоцентр залегал на глубине 10 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами на Гавайях выпустил предупреждение о цунами для побережий в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения в южной части Тихого океана, сообщив, что «волны цунами, достигающие 0,3-1 м над уровнем прилива, возможны на некоторых побережьях островов Кермадек».

По данным Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, угрозы цунами для Новой Зеландии после сильного землетрясения нет.


Новости по теме
Жители четырех микрорайонов остались без газа в Алматы
116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
Массовое отравление школьников неизвестным веществом произошло в Кыргызстане
Теги:
Читайте также
Жители четырех микрорайонов остались без газа в Алматы
116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
ГСМ из Казахстана продолжают вывозить в Кыргызстан
Electronic Arts Inc планирует сократить 6% своих сотрудников
Папа Римский попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья
Глава Marvel Entertainment попал под сокращение
Более 30 человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах
ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску
Новости партнеров
Популярное
1 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
2 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
3 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
4 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны
5 Неблагоприятные метеоусловия будут 30 марта в 4 городах страны

Лента новостей