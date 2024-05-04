00:00, 04 Май 2024 | GMT +6
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу в провинции Лейте в центральной части Филиппин. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Согласно сообщению Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, землетрясение произошло в 18:16 по местному времени (10:16 по Гринвичу) примерно в 32 км к юго-востоку от прибрежного города Дулаг. Гипоцентр залегал на глубине 8 км.
Подземные толчки ощущались также и в других частях провинции.
Поскольку Филиппины расположены вдоль тихоокеанского «огненного кольца», в стране наблюдается высокая сейсмическая активность.