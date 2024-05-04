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    00:00, 04 Май 2024 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах

    землетрясение
    Фото: Рixabay.com

     Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу в провинции Лейте в центральной части Филиппин. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Согласно сообщению Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, землетрясение произошло в 18:16 по местному времени (10:16 по Гринвичу) примерно в 32 км к юго-востоку от прибрежного города Дулаг. Гипоцентр залегал на глубине 8 км.

    Подземные толчки ощущались также и в других частях провинции.

    Поскольку Филиппины расположены вдоль тихоокеанского «огненного кольца», в стране наблюдается высокая сейсмическая активность.

    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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