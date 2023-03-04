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    13:45, 04 Март 2023 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Новой Зеландии

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    Фото: www.aa.com.tr
    АСТАНА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано в субботу в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, эпицентр находился в 928 км к северо-востоку от города Керайкри с населением 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 150 км.

    Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.


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