Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Новой Зеландии

АСТАНА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано в субботу в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 928 км к северо-востоку от города Керайкри с населением 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 150 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.