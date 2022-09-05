Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юго-западе Китая: семь человек погибли

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный сейсмологический центр КНР.

По его данным, эпицентр землетрясения находился на территории уезда Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. В радиусе пяти км от эпицентра расположены несколько сел.

Землетрясение зафиксировано в 12:52 по местному времени (10:52 по времени Нур-Султана). Очаг залегал на глубине 16 км.

Подземные толчки ощущались в административном центре провинции Сычуань – городе Чэнду, расположенном в более чем 200 км от эпицентра землетрясения.

Помимо самой провинции Сычуань, где произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в других трех провинциях Китая – Юньнань, Гуйчжоу, Шэньси, а также в городе центрального подчинения Чунцин.

К месту происшествия направлены поисково-спасательные отряды. По поступающим данным, в результате землетрясения имеются жертвы, по меньшей мере семь человек погибли.

Видео взято с сайта издания The paper







