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    13:47, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юго-западе Китая: семь человек погибли

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    Photo: ekonomigundemi.com.tr
    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный сейсмологический центр КНР.

    По его данным, эпицентр землетрясения находился на территории уезда Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. В радиусе пяти км от эпицентра расположены несколько сел.

    Землетрясение зафиксировано в 12:52 по местному времени (10:52 по времени Нур-Султана). Очаг залегал на глубине 16 км.

    Подземные толчки ощущались в административном центре провинции Сычуань – городе Чэнду, расположенном в более чем 200 км от эпицентра землетрясения.

    Помимо самой провинции Сычуань, где произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в других трех провинциях Китая – Юньнань, Гуйчжоу, Шэньси, а также в городе центрального подчинения Чунцин.

    К месту происшествия направлены поисково-спасательные отряды. По поступающим данным, в результате землетрясения имеются жертвы, по меньшей мере семь человек погибли.


    Видео взято с сайта издания The paper
    Фото: ekonomigundemi.com.tr




    Теги:
    Землетрясение Китай Мировые новости Происшествия
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