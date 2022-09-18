ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Тайване в субботу вечером, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в субботу в 21:41 часов по местному времени в южной части острова Тайвань. Эпицентр землетрясения находился в более чем 220 км от города Тайбэй. Очаг залегал на глубине 10 км.

После основного толчка последовали еще несколько афтершоков меньшей магнитуды.

По сообщениям местных СМИ, сильные подземные толчки ощущались по всему острову Тайвань, а также в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун на другом берегу Тайваньского пролива.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.