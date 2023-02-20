Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на территории Турции

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в понедельник в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщает агентство, первый толчок магнитудой 6,4 балла зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07.

Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго - 7 км.

Толчки ощущались в соседних провинциях.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам посещения Координационного центра Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции в южной провинции Хатай заявил, что в зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше спасены 114 834 человека, временным жильем обеспечены 1 млн 684 тысячи граждан.

По его словам, на первом этапе сдадут в эксплуатацию 100 тысяч контейнерных домов, 65 тысяч из которых находятся на этапе установки. При необходимости это число может быть доведено до 200 тысяч.

Президент заверил, что жители зоны землетрясения, размещенные в палаточных городках и модульных конструкциях, в течение года переедут в новые дома.

Турецкий лидер сообщил, что, начиная с марта в провинции Хатай начнется строительство 40 426 домов, в Кахраманмараше - 45 067, в Адыямане – 25 882, Газиантепе – 18 544.

В провинции Элязыг будет построено 3 750 домов, в Адане – 2 500, в Килисе – 250 построек.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы из Астаны и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек.

Фото: aa.com.tr