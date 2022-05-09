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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного побережья Тайваня
9 Мая 2022 17:56

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного побережья Тайваня

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Подземные толчки ощущались по всему острову Тайвань, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2 в понедельник в 14:23 по местному времени у восточного побережья Тайваня. Эпицентр подземных толчков располагался в морской акватории вблизи уезда Хуалянь на востоке острова Тайвань, в 81 км от береговой линии. Очаг залегал на глубине 16 км. Угроза цунами не объявляли.

Как пишут китайские СМИ, подземные толчки ощущались по всему острову Тайвань, а также в гг.Фучжоу, Сямынь и Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на другом берегу Тайваньского пролива.

Из-за землетрясения поезда метрополитена г. Тайбэй были вынуждены снизить скорость.

По данным Китайского сейсмологического центра, в 15:45 по местному времени зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,9 у восточного побережья Тайваня.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Автор:
Корреспондент
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