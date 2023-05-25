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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Индонезии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Мая 2023, 08:29
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Индонезии Фото: teref.az

ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду вечером в провинции Малуку на востоке Индонезии, однако оно не вызвало цунами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По информации Агентства метеорологии, климатологии и геофизики страны, эпицентр подземных толчков, произошедших в 22:49 по времени Джакарты, находился в 203 км к северо-западу от округа Кепулауан Танимбар (регентство Малуку Тенгара Барат), гипоцентр залегал на глубине 221 км под морским дном.

Землетрясение не обладало достаточным потенциалом, чтобы вызвать цунами.


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