Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Индонезии

ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду вечером в провинции Малуку на востоке Индонезии, однако оно не вызвало цунами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По информации Агентства метеорологии, климатологии и геофизики страны, эпицентр подземных толчков, произошедших в 22:49 по времени Джакарты, находился в 203 км к северо-западу от округа Кепулауан Танимбар (регентство Малуку Тенгара Барат), гипоцентр залегал на глубине 221 км под морским дном.

Землетрясение не обладало достаточным потенциалом, чтобы вызвать цунами.