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    19:56, 25 Февраль 2023 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии на острове Хоккайдо

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на севере Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

    «Эпицентр: у берегов Хоккайдо. N 42.8, Е 145.1 Глубина: 60 ​​километров. Предварительная магнитуда: 6,1. Шкала сейсмической интенсивности: ниже 5 из максимальных 7», - говорится в публикации метеорологического агентства Японии.

    Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

    Теги:
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