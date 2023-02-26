Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии на острове Хоккайдо

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на севере Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

«Эпицентр: у берегов Хоккайдо. N 42.8, Е 145.1 Глубина: 60 ​​километров. Предварительная магнитуда: 6,1. Шкала сейсмической интенсивности: ниже 5 из максимальных 7», - говорится в публикации метеорологического агентства Японии.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было.