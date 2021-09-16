Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на юго-западе Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром в четверг в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает сейсмологическая служба КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Подземный толчок зафиксирован в 04:33 по местному времени. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения пришелся на уезд Лусянь провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) и залегал на глубине 10 км.

По сообщениям местных СМИ, подземные толчки от землетрясения ощущались в крупном китайском мегаполисе – г.Чунцин.

Данных о возможных разрушениях и пострадавших не поступало. В юрисдикции уезда Лусянь провинции Сычуань находится около 20 населенных пунктов с населением более 1 миллиона человек.

На место землетрясения направлены аварийно-спасательные службы.