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    07:17, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на юго-западе Китая

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром в четверг в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает сейсмологическая служба КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Подземный толчок зафиксирован в 04:33 по местному времени. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения пришелся на уезд Лусянь провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) и залегал на глубине 10 км.

    По сообщениям местных СМИ, подземные толчки от землетрясения ощущались в крупном китайском мегаполисе – г.Чунцин.

    Данных о возможных разрушениях и пострадавших не поступало. В юрисдикции уезда Лусянь провинции Сычуань находится около 20 населенных пунктов с населением более 1 миллиона человек.

    На место землетрясения направлены аварийно-спасательные службы.


    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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