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    07:45, 26 Март 2022 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Китая

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В провинции Цинхай на западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщило Китайское сейсмологическое управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Землетрясение произошло в 00:21 по пекинскому времени в уезде Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай на западе Китая. Очаг залегал на глубине 10 километров.

    После сильного подземного толчка в уезде Дэлинха произошло восемь афтершоков – толчков с меньшей интенсивностью, и по данным Китайского сейсмологического управления к 03:00 по местному времени в этом районе западной китайской провинции Цинхай все стихло.

    По состоянию на 2019 год население уезда Дэлинха составляло 88,2 тыс. человек.

    Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.


    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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