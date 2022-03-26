Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В провинции Цинхай на западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщило Китайское сейсмологическое управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Землетрясение произошло в 00:21 по пекинскому времени в уезде Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай на западе Китая. Очаг залегал на глубине 10 километров.

После сильного подземного толчка в уезде Дэлинха произошло восемь афтершоков – толчков с меньшей интенсивностью, и по данным Китайского сейсмологического управления к 03:00 по местному времени в этом районе западной китайской провинции Цинхай все стихло.

По состоянию на 2019 год население уезда Дэлинха составляло 88,2 тыс. человек.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.