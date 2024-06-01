Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в уезде Ньима городского округа Нагчу Сицзанского автономного района (Юго-Западный Китай) в 08:46 субботы по пекинскому времени. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей, передает собственный корреспондент Kazinform.

По сообщению ведомства, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,14 градуса северной широты и 86,36 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 8 км.

Эпицентр располагался в 275 км от уезда Ньима и в 672 км от административного центра автономного района Лхасы в безлюдном месте, поэтому в центре уезда Ньима заметных толчков не ощущалось.

По сообщению уездного ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями, соответствующий персонал был направлен в зону землетрясения для проведения полевых исследований.

К настоящему моменту сообщений о людских жертвах и материальном ущербе не поступало.