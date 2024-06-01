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    08:48, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Китае

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в уезде Ньима городского округа Нагчу Сицзанского автономного района (Юго-Западный Китай) в 08:46 субботы по пекинскому времени. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей, передает собственный корреспондент Kazinform. 

    По сообщению ведомства, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,14 градуса северной широты и 86,36 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 8 км.
    Эпицентр располагался в 275 км от уезда Ньима и в 672 км от административного центра автономного района Лхасы в безлюдном месте, поэтому в центре уезда Ньима заметных толчков не ощущалось.

    По сообщению уездного ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями, соответствующий персонал был направлен в зону землетрясения для проведения полевых исследований.

    К настоящему моменту сообщений о людских жертвах и материальном ущербе не поступало.

    Теги:
    Китай Землетрясение Сейсмостанции Сейсмологи Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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