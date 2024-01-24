Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 252 км от Алматы

- Эпицентр землетрясения расположен в 252 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5,4. Координаты эпицентра 41.42° с.ш. 78.80° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, - говорится в сообщении.