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    10:51, 22 Март 2024 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 592 километрах от Алматы

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций «Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК 22 марта в 8.47 было зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Эпицентр землетрясения находился в 592 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Кыргызстана.

    • Энергетический класс землетрясения 11.9.
    • Магнитуда MPV 5.0.
    • Координаты эпицентра 39.44° с.ш. 71.89° в.д.
    • Глубина 5 км.
    Теги:
    Землетрясение Кыргызстан Таджикистан Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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