Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 592 километрах от Алматы

Сетью сейсмических станций «Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК 22 марта в 8.47 было зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения находился в 592 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Кыргызстана.