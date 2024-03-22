10:51, 22 Март 2024 | GMT +6
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 592 километрах от Алматы
Сетью сейсмических станций «Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК 22 марта в 8.47 было зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.
Эпицентр землетрясения находился в 592 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения 11.9.
- Магнитуда MPV 5.0.
- Координаты эпицентра 39.44° с.ш. 71.89° в.д.
- Глубина 5 км.