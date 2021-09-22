Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали вблизи Мельбурна
В своем Twitter-аккаунте государственная служба по чрезвычайным случаям штата Виктория, Австралия, сообщила, что эпицентр землетрясения расположен неподалеку от сельского городка Мансфилд, штат Виктория.
Изначально землетрясение оценивалось силой в 6 баллов, однако позже его оценили в 5,9 балла.
По меньшей мере пострадали одно здание и линии передач в центральном деловом районе Мельбурна – второго по величине города Австралии.
Сообщается, что землетрясения такого масштаба в городе не было в последние несколько лет. На данный момент информация о пострадавших. не сообщается.
Также говорится, что толчки землетрясения почувствовали в городе Аделаида в Южной Австралии на расстоянии от 800 км от эпицентра, а также в Сиднее в штате Новый Южный Уэльс в 900 км от эпицентра.
В государственной службе по чрезвычайным случаям штата Виктория исключили угрозы цунами.
Территория Австралии находится в центре тектонической плиты, поэтому здесь очень редко происходят крупные землетрясения.
Согласно Geoscience Australia, самое крупное землетрясение магнитудой 6.6 балла было зафиксировано в Северной территории в 1988 году.