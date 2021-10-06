Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии

ХОККАЙДО. KYODO NEWS – КАЗИНФОРМ – На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Очаг подземных толчков располагался в Тихом океане на глубине около 56 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo News.

По сообщению Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в 2:46 утра, с очагом в Тихом океане у префектуры Иватэ на глубине около 56 километров. Об угрозе цунами не сообщалось.

Изначально метеорологическое агентство сообщало о подземных колебаниях магнитудой 6,0, но позже исправило на 5,9. Данные о глубине очага землетрясения также были изменены с 50 километров до 56. Помимо этого в агентстве проинформировали о возможных повторных подземных толчках, которые могут повторяться в течение недели.

Землетрясение ощущалось в некоторых районах Хоккайдо, самого северного острова Японии.