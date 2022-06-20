Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Тайване

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Подземные толчки ощущались по всему острову Тайвань, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 в понедельник в 09:05 по местному времени на восточном побережье Тайваня.

Эпицентр подземных толчков располагался в уезде Хуалянь на востоке острова Тайвань. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как пишут китайские СМИ, подземные толчки ощущались по всему острову Тайвань, а также в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян на другом берегу Тайваньского пролива.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.