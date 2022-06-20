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    08:35, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Тайване

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Подземные толчки ощущались по всему острову Тайвань, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

    Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 в понедельник в 09:05 по местному времени на восточном побережье Тайваня.

    Эпицентр подземных толчков располагался в уезде Хуалянь на востоке острова Тайвань. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Как пишут китайские СМИ, подземные толчки ощущались по всему острову Тайвань, а также в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян на другом берегу Тайваньского пролива.

    Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.


    Теги:
    Землетрясение Китай Мировые новости
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