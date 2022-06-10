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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Китая
10 Июня 2022 11:36

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в 00:03 по времени Пекина в уезде Маэркан Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань. Повторный толчок магнитудой 6,0 произошел в 01:28 по времени Пекина, его гипоцентр залегал на глубине 13 км.

После двух землетрясений магнитудой выше 5,0 Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР в срочном порядке направило рабочую группу на место происшествия для руководства аварийно-спасательными операциями и оказания помощи в проведении работ по ликвидации последствий подземных толчков.

Власти Китая задействовали режим экстренного реагирования четвертого уровня после землетрясения в провинции Сычуань. О пострадавших сведений нет.


Автор:
Корреспондент
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