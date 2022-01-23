Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Китая
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье вблизи города Дэлинха провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Подземные толчки зафиксированы в городе Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетской автономной области провинции Цинхай на северо-западе Китая. Очаг залегал на глубине 8 км. В городе Дэлинха около 90 тысяч жителей.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Провинция Цинхай расположена в северо-восточной части Цинхай-Тибетского нагорья, на большой высоте над уровнем моря, является сейсмоопасным районом, здесь землетрясения проходят с определенной регулярностью.
Напомним, что в субботу днем в Пекине произошло землетрясение магнитудой 2,0. Подземные толчки зафиксированы в районе Чанпин на северо-западе мегаполиса. Очаг залегал на глубине 15 км. В этом районе китайской столицы живут более 2,26 млн человек.
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