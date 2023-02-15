Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юго-западе Румынии

БУХАРЕСТ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,7 по шкале Рихтера произошло сегодня днем в уезде Горж (Юго-Западная Румыния). Об этом сообщил Национальный институт исследований развития физики Земли NIEP, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Землетрясение стало самым мощным в Румынии с 28 октября 2018 года, когда в стране произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 40 км почти в том же самом горном районе, где накануне произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Толчки отчетливо ощущались в столице страны Бухаресте, который расположен на расстоянии более 300 км к юго-востоку от эпицентра. О жертвах пока не сообщалось, однако землетрясение привело к материальному ущербу в районах возле эпицентра -- по меньшей мере один автомобиль попал под обломки, упавшие с карнизов зданий.

За последние дни в Румынии была отмечена целая серия землетрясений -- шесть накануне и пять сегодня.

Румыния является одной из наиболее активных сейсмических зон в Европе. В стране было зафиксировано несколько землетрясений промежуточной глубины (70-200 км) магнитудой от 7,0 до 7,8. В результате крупного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в марте 1977 года, погибли более 1 тыс. человек, а тысячи домов оказались повреждены.

Несмотря на то, что Румыния и Турция находятся на разных тектонических плитах, рано утром 6 февраля, когда в Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение, в Румынии произошли сразу пять землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 4,6 по шкале Рихтера.

Фото: static.vkurse.kz