Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Филиппин

МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье утром в провинции Батанес на севере Филиппин, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на Синьхуа.

Подземные толчки были зафиксированы в 09:43 утра по местному времени на глубине 10 км, примерно в 38 км к юго-западу от города Сабтанг. Землетрясение ощущалось также в провинции Северный Илокос.

В институте заявили, что землетрясение вызовет повторные толчки, но не нанесет ущерба.

Поскольку Филиппины расположены вдоль тихоокеанского «огненного кольца», в стране наблюдается высокая сейсмическая активность.