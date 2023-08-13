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    13:21, 13 Август 2023 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Филиппин

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    Фото: Anadolu Agency
    МАНИЛА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье утром в провинции Батанес на севере Филиппин, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на Синьхуа.

    Подземные толчки были зафиксированы в 09:43 утра по местному времени на глубине 10 км, примерно в 38 км к юго-западу от города Сабтанг. Землетрясение ощущалось также в провинции Северный Илокос.

    В институте заявили, что землетрясение вызовет повторные толчки, но не нанесет ущерба.

    Поскольку Филиппины расположены вдоль тихоокеанского «огненного кольца», в стране наблюдается высокая сейсмическая активность.


    Теги:
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