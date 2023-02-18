Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга

НУКУАЛОФА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в субботу у берегов Королевства Тонга. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 233 км к юго-востоку от столицы королевства Нукуалофа, в которой проживают 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Фото: static.vkurse.kz