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    14:35, 18 Февраль 2023 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга

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    Фото: static.vkurse.kz
    НУКУАЛОФА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в субботу у берегов Королевства Тонга. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 233 км к юго-востоку от столицы королевства Нукуалофа, в которой проживают 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.



    Фото: static.vkurse.kz


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