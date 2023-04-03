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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Апреля 2023, 03:11
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии Фото: aa.com.tr

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло на глубине 30 км в море Флорес в 80 км к северо-западу от города Бима с населением 66,9 тысяч человек.

Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в ноябре прошлого года в Индонезии произошло землетрясение, которое унесло жизни более 160 человек, ранения получили 700 граждан.

Фото: Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin


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