13:55, 15 Апрель 2022 | GMT +6
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в пятницу в городе Дэлинха провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Подземные толчки зафиксированы в пятницу в первой половине дня в городе Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетской автономной области провинции Цинхай на северо-западе Китая. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 38.52 градуса северной широты и 97.33 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.
Население города Дэлинха составляет около 90 тыс. человек. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Провинция Цинхай расположена в северо-восточной части Цинхай-Тибетского нагорья, является сейсмоопасным районом, где землетрясения проходят с определенной регулярностью.