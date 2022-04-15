Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в пятницу в городе Дэлинха провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Подземные толчки зафиксированы в пятницу в первой половине дня в городе Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетской автономной области провинции Цинхай на северо-западе Китая. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 38.52 градуса северной широты и 97.33 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.

Население города Дэлинха составляет около 90 тыс. человек. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Провинция Цинхай расположена в северо-восточной части Цинхай-Тибетского нагорья, является сейсмоопасным районом, где землетрясения проходят с определенной регулярностью.