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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Кахраманмараше

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Марта 2023, 16:01
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Кахраманмараше Фото: aa.com.tr

АНКАРА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Согласно информации Министерства по устранению последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, в районе Гёксун в городе Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

Сегодня утром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в районе Оникишубат. Очаг залегал на глубине 6,94 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.


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