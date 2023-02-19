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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Февраля 2023, 02:08
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 22:31 по местному времени в районе Гёксун провинции Кахраманмараш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 22:31 в районе Гёксун.

Землетрясение произошло на глубине чуть более 12 километров.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 39,6 тысячи человек.

Фото: static.vkurse.kz


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