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    00:52, 12 Март 2023 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 12 марта в 00 час 25 мин 54 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 903 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 37.59° с.ш. 69.21° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Теги:
    Землетрясение Афганистан Мировые новости для mail.ru
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