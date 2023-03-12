Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 12 марта в 00 час 25 мин 54 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 903 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 37.59° с.ш. 69.21° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».