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Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в 591 км от Алматы
16 Января 2020 17:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 января 2020 года в 14 час 32 мин 37 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 591 км на юго-восток от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 12.5 . Магнитуда MPV 5.1 . Координаты эпицентра 41.48° с.ш. 83.68° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Китай,
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