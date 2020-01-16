+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -5 °С
USD 379.70 EUR 422.53
RUB 6.17 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в 591 км от Алматы

16 Января 2020 17:04
Поделиться:
Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в 591 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 января 2020 года в 14 час 32 мин 37 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае
Землетрясение произошло в 414 км от Алматы на территории Кыргызстана Землетрясение произошло в Восточном Казахстане Два землетрясения произошло на территории Казахстана

«Эпицентр землетрясения расположен в 591 км на юго-восток от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 12.5 . Магнитуда MPV 5.1 . Координаты эпицентра 41.48° с.ш. 83.68° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Китай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив