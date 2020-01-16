Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в 591 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 января 2020 года в 14 час 32 мин 37 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 591 км на юго-восток от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 12.5 . Магнитуда MPV 5.1 . Координаты эпицентра 41.48° с.ш. 83.68° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.