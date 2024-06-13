Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Южной Корее

В среду землетрясение магнитудой 4,8 произошло недалеко от юго-западного уезда Пуан провинции Чолла-Пукто, став самым мощным толчком, зафиксированным на Корейском полуострове в этом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Землетрясение произошло в 8:26 утра на расстоянии в 204 км к югу от Сеула на глубине 8 км, согласно данным Корейской метеорологической администрации (КМА). Оно ощущалось в различных частях страны, включая районы Сеула, провинции Чхунчхон и юго-восточные регионы.

По состоянию на 9 утра было зарегистрировано восемь афтершоков магнитудой ниже 2.

В КМА отметили, что это самое сильное землетрясение, произошедшее на Корейском полуострове и его прилегающих водах в этом году.

Власти провинции Чолла-Пукто сообщили, что не получили сообщений о повреждениях объектов или пострадавших.

Между тем, Министерство внутренних дел повысило уровень тревоги в Центральном штабе противодействия стихийным бедствиям и безопасности до 1 уровня, самого низкого в трехуровневой системе.

15 мая прошлого года землетрясение магнитудой 4,5 произошло в водах у северо-восточного побережья города Тонхэ. В феврале 2018 года произошло землетрясение магнитудой 4,6 в водах у юго-восточного города Пхохан.