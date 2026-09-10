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    Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Кыргызстане

    В Кыргызстане вечером 9 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1, передает Kazinform со ссылкой на на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение
    Фото: Анадолу

    Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 09 сентября 2026 года в 22 час. 03 мин. по времени Астаны (17 час. 03 мин. по Гринвичу) на территории Кыргызстана произошло землетрясение.

    Координаты эпицентра: 41.69 градуса северной широты, 74.69 градуса восточной долготы.

    Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс K=9.8.

    Ранее сообщалось, что на территории Казахстана произошло землетрясение.

     

    Землетрясение В мире Кыргызстан Сейсмологи
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор