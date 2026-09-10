Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Кыргызстане

В Кыргызстане вечером 9 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1, передает Kazinform со ссылкой на на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 09 сентября 2026 года в 22 час. 03 мин. по времени Астаны (17 час. 03 мин. по Гринвичу) на территории Кыргызстана произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 41.69 градуса северной широты, 74.69 градуса восточной долготы.

Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс K=9.8.

Ранее сообщалось, что на территории Казахстана произошло землетрясение.