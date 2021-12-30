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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Китая
30 Декабря 2021 09:00
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ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром в четверг в гористой местности провинции Цинхай на западе Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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По его данным, толчок произошел в 05:30 по местному времени, эпицентр залегал на глубине 10 км в 62 километрах от города Голмуд (провинция Цинхай, КНР). Этот район представляет из себя гористую местность, высота 2,7 тыс. метров над уровнем моря.
Город Голмуд расположен во внутренних районах Цинхай-Тибетском нагорья. Население города свыше 200 тысяч человек.
Сведений о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.
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