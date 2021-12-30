Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром в четверг в гористой местности провинции Цинхай на западе Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, толчок произошел в 05:30 по местному времени, эпицентр залегал на глубине 10 км в 62 километрах от города Голмуд (провинция Цинхай, КНР). Этот район представляет из себя гористую местность, высота 2,7 тыс. метров над уровнем моря.

Город Голмуд расположен во внутренних районах Цинхай-Тибетском нагорья. Население города свыше 200 тысяч человек.

Сведений о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.