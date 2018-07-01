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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 97 км от Алматы

23 Июля 2018 08:47 288
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 97 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 июля 2018 года в 8 час 02 мин 40 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

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«Эпицентр землетрясения расположен в 97 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 42.81° с.ш. 77.97° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

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Ключевые слова: Кыргызстан, Центральная Азия, Алматы, Происшествия,
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