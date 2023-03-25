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Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Турции

Автор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 11:39
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Турции Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 7 часов 39 минут в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение силой 4,5 балла было зарегистрировано в Экинозю, в провинции Кахраманмараш.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 7 километров.

Как сообщалось, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов). По последним данным, число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше - 50 096. Пострадали 107 204 человека.


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