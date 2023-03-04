Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В турецком Адыямане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), толчки были зафиксированы в 08:27 по местному времени. Эпицентр находился в районе Челикхан. Очаг залегал на глубине 7 км.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы.