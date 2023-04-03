Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на востоке Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 17:52
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на востоке Турции Фото: Getty Images

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), толчки были зафиксированы в 13:52 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в районе Доганшехир. Очаг залегал на глубине 11,13 км.

Это второе за сутки землетрясение в Турции. Как сообщалось, сегодня в южной турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,3.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


Происшествия   Мировые новости   Землетрясение в Турции  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею