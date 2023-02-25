Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в центральной части Турции

КОНЬЯ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В провинции Конья в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Об этом сообщает турецкой Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Подземные толчки зафиксированы в пятницу 17:01 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Эпицентр находился в районе Эрегли.

Согласно сообщению в аккаунте администрации Коньи в Twitter, жертв и разрушений нет.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции и Сирии превысило 50 000 человек.