Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции

КАХРАМАНМАРАШ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 10:05 в районе Гёксун провинции Кахраманмараш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».



Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), было зарегистрировано землетрясение силой 4,2 балла, эпицентром которого стал район Гёксун провинции Кахраманмараш.

Землетрясение произошло на глубине 22,17 километра.

Напомним, 6 февраля текущего года на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.