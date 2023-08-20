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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Августа 2023, 13:58
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции Фото: Anadolu Agency

КАХРАМАНМАРАШ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 10:05 в районе Гёксун провинции Кахраманмараш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), было зарегистрировано землетрясение силой 4,2 балла, эпицентром которого стал район Гёксун провинции Кахраманмараш.

Землетрясение произошло на глубине 22,17 километра.

Напомним, 6 февраля текущего года на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


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