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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 15:30
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Адана на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), толчки зафиксированы в 07:48 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 7 км.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


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