Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в 356 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января 2020 года в 09 час 17 мин 18 сек зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на юг от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.1 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 40.02° с.ш. 77.40° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.