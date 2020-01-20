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Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в 356 км от Алматы
20 Января 2020 09:38
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января 2020 года в 09 час 17 мин 18 сек зарегистрировано землетрясение.
Новости по темеВ южных районах Синьцзяна произошел ряд землетрясений Алматинцы вновь почувствовали землетрясение Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае
«Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на юг от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.1 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 40.02° с.ш. 77.40° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Китай,
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