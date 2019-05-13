Землетрясение магнитудой 4.1 произошло на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 мая 2019 года в 05 час 20 мин 56 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 552 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 70.16° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.