Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 18 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение магнитудой 4.1 произошло на юге Казахстана

13 Мая 2019 07:22 125
Поделиться:
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 мая 2019 года в 05 час 20 мин 56 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Новости по теме

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая В 204 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение

«Эпицентр землетрясения расположен в 552 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 70.16° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив