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Землетрясение магнитудой 4.1 произошло на юге Казахстана
13 Мая 2019 07:22 125
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 мая 2019 года в 05 час 20 мин 56 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Новости по темеЗемлетрясение произошло на границе Казахстана и Китая В 204 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение
«Эпицентр землетрясения расположен в 552 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 70.16° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Происшествия,
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