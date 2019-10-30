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Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области

30 Октября 2019 07:52
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Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 октября 2019 года в 06 час 58 мин 11 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.6. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.99° с.ш. 77.51° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Происшествия,
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