Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 октября 2019 года в 06 час 58 мин 11 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.6. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.99° с.ш. 77.51° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.