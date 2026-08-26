Земельный вопрос тормозил турпроект на 13 млрд теңге в Акмолинской области

В Акмолинской области устранили земельно-правовой барьер, препятствовавший дальнейшей реализации крупного туристического проекта TÖR’RE/Wyndham Residences Aqkol. Решить земельный вопрос удалось после вмешательства областной прокуратуры, передает Kazinform.

Прокуратура Акмолинской области сопровождает реализацию инвестиционного проекта TÖR’RE/Wyndham Residences Aqkol в Аккольском районе.

Проект предусматривает строительство 40 гостевых домов, 53 вилл и гостиничного комплекса Ramada Resort Aqkol на 120 мест. Общий объем последующих инвестиций превышает 13 млрд теңге. Планируется создать около 240 рабочих мест.

В ходе реализации проекта возник земельно-правовой барьер. Он был связан с незавершенной процедурой установления границ населенного пункта и внесения соответствующих сведений в Единый государственный кадастр недвижимости.

По данным надзорного органа, по инициативе прокуратуры были проведены необходимые земельно-правовые процедуры. В результате препятствие для дальнейшей реализации инвестиционного проекта устранили.

Проект останется на сопровождении прокуратуры Акмолинской области до его полной реализации.

Ранее сообщалось, что предприниматель в Мангистауской области получил миллионы теңге на строительство уже существующей базы отдыха.