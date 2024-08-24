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    12:51, 24 Август 2024 | GMT +6

    Земельный участок в Шымкенте возвращен государству

    Минсельхоз РК
    Фото: Минсельхоз РК

    Департаментом по управлению земельными ресурсами города Шымкент КУЗР МСХ РК на основании письма управления земельных отношений г. Шымкент проведена внеплановая проверка в отношении ТОО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.

    По результатам проверки было установлено, что земельный участок площадью 0,3155 га предоставленный для проектирования и строительства промышленной базы с железнодорожным тупиком пустует и не использован по целевому назначению.

    Было выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан.
    В связи с тем, что собственник земельного участка вопреки требованию предписания в годичный срок не приступил к освоению участка департаментом направлено исковое заявление о принудительном изъятии в государственную собственность земельного участка.

    Решением суда исковое требование было удовлетворено.

    Ранее сообщалось, что участок за 445 млн тенге на побережье Каспия возвращен государству.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Минсельхоз Шымкент
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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