Земельный участок в Шымкенте возвращен государству

Департаментом по управлению земельными ресурсами города Шымкент КУЗР МСХ РК на основании письма управления земельных отношений г. Шымкент проведена внеплановая проверка в отношении ТОО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.

По результатам проверки было установлено, что земельный участок площадью 0,3155 га предоставленный для проектирования и строительства промышленной базы с железнодорожным тупиком пустует и не использован по целевому назначению.

Было выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан.

В связи с тем, что собственник земельного участка вопреки требованию предписания в годичный срок не приступил к освоению участка департаментом направлено исковое заявление о принудительном изъятии в государственную собственность земельного участка.

Решением суда исковое требование было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что участок за 445 млн тенге на побережье Каспия возвращен государству.