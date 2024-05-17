Земельные участки на 3 млрд тенге вернули прокуроры природному парку «Медеу»

В Алматы прокуратурой Медеуского района выявлены земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке «Медеу». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации прокуратуры, земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, не могут находиться в частной собственности.

- Однако в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 г.г. о выделении земельных участков. Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура г.Алматы обратилась в суд с просьбой о признании недействительными справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков.