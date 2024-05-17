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    12:17, 17 Май 2024 | GMT +6

    Земельные участки на 3 млрд тенге вернули прокуроры природному парку «Медеу»

    парк «Медеу»
    Фото: parkmedeu.kz

    В Алматы прокуратурой Медеуского района выявлены земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке «Медеу». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По информации прокуратуры, земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, не могут находиться в частной собственности.

    - Однако в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 г.г. о выделении земельных участков. Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности, - пояснили в ведомстве.

    Прокуратура г.Алматы обратилась в суд с просьбой о признании недействительными справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков.

    - Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку «Медеу» возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге. Кроме того, по ходатайству прокуратуры Медеуского района, обеспечившей участие в суде, за допущенные нарушения при регистрации право собственности, судом вынесены частные определения о рассмотрении вопроса ответственности виновных лиц, - проинформировали в прокуратуре.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Прокуратура Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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