Земельные участки на 3 млрд тенге вернули прокуроры природному парку «Медеу»
В Алматы прокуратурой Медеуского района выявлены земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке «Медеу». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации прокуратуры, земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, не могут находиться в частной собственности.
- Однако в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 г.г. о выделении земельных участков. Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура г.Алматы обратилась в суд с просьбой о признании недействительными справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков.
- Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку «Медеу» возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге. Кроме того, по ходатайству прокуратуры Медеуского района, обеспечившей участие в суде, за допущенные нарушения при регистрации право собственности, судом вынесены частные определения о рассмотрении вопроса ответственности виновных лиц, - проинформировали в прокуратуре.