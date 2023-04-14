Земельный участок стоимостью 65 млн тенге возвращен государству в Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Косшы в ходе анализа применения земельного законодательства установлены грубые нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

По данным ведомства, распоряжением акима Косшынского сельского округа в августе 2016 года товариществу с ограниченной ответственностью предоставлено право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 3,2778 га. На основании данного распоряжения между ТОО и отделом земельных отношений Целиноградского района заключен договор о временном возмездном землепользовании на земельный участок.

«Сроки аренды неоднократно продлевались. Однако с 2016 года предприятием не совершено не единого действия, направленного на использование земельного участка по целевому назначению. А по документам ТОО якобы намеревалось построить жилой комплекс. Данный земельный участок кадастровой стоимостью в 65 млн тенге расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность. Такой вывод можно сделать только из того, что в 2021 году ТОО продало право аренды другому юридическому лицу за 120 млн тенге. Однако надзорным органом установлено, что земельный участок предоставлен в нарушение норм статьи 48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов (конкурсов, аукционов). По представлению прокуратуры департаментом по управлению земельными ресурсами Акмолинской области внесен иск о признании договоров аренды недействительными», - сообщили в прокуратуре.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 07.11.2022 г. исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме с возвратом земли государству. Данное решение вступило в законную силу 16.02.2023 года.

«По сведениям акимата города Косшы, на данном земельном участке будет планироваться строительство школы, в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа». Следует отметить, что в городе Косшы в связи с интенсивным развитием и ростом численности населения из года в год отмечается катастрофическая нехватка школ. Работа в данном направлении будет продолжена», - резюмировали в ведомстве.