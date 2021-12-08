Земельные участки за 27 миллионов тенге пообещала жителю Тараза мошенница
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области растет число фактов мошенничества, передает корреспондент МИА «Казиеформ».
С начала года в Жамбылской области зарегистрировано 776 фактов мошенничества. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента полиции области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.
«В стране, в том числе и в нашей области, растёт число мошенничеств. Преступники придумывают новые способы обмана. Несмотря на принимаемые меры и проводимую профилактическую работу по предупреждению данного вида преступлений, жители продолжают попадаться на уловки мошенников», - отметил он.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на днях в управление полиции города Тараза обратился 33-летний житель областного центра с заявлением о том, что некая женщина обманом завладела его деньгами.
Мужчина отдал женщине свыше 27 миллионов тенге, а та пообещала пострадавшему, что поможет приобрести несколько земельных участков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана 52-летняя местная жительница.
Задержанная дала признательные показания и водворена в ИВС.
Глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов обратился к жителям области с предупреждением.
«Уважаемые жители, прошу вас соблюдать меры безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников. Не вносите предоплату и не раскрывайте незнакомым людям свои персональные данные», - написал начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов.
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