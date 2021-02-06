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    19:13, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Земельные участки возвращают в госсобственность в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в прошлом году вернули в госсобственность 26 земельных участков. Об этом в ходе отчета перед населением рассказал аким города Булат Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам городского главы, девять участков изъяли принудительно в судебном порядке.

    «За 2020 год на основании выявленных нарушений собраны 63 материала и направлены в управление земельной инспекции для проведения проверки. Признаны государственной собственностью как бесхозяйное недвижимое имущество 58 земельных участков в садоводческих товариществах. По результатам ранее принятых мер устранено 46 нарушений. Много обращений от граждан по гаражам. Большая часть из них установлена на неузаконенных участках. В прошлом году перевезли 250 гаражей. В этом году продолжим», - проинформировал Б.Жумабеков.

    Аким города добавил, что собственники и землепользователи приступают к использованию участков по назначению только после проверок.


    Теги:
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