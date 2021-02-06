Земельные участки возвращают в госсобственность в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в прошлом году вернули в госсобственность 26 земельных участков. Об этом в ходе отчета перед населением рассказал аким города Булат Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам городского главы, девять участков изъяли принудительно в судебном порядке.

«За 2020 год на основании выявленных нарушений собраны 63 материала и направлены в управление земельной инспекции для проведения проверки. Признаны государственной собственностью как бесхозяйное недвижимое имущество 58 земельных участков в садоводческих товариществах. По результатам ранее принятых мер устранено 46 нарушений. Много обращений от граждан по гаражам. Большая часть из них установлена на неузаконенных участках. В прошлом году перевезли 250 гаражей. В этом году продолжим», - проинформировал Б.Жумабеков.

Аким города добавил, что собственники и землепользователи приступают к использованию участков по назначению только после проверок.