Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Земельные участки природного парка «Медеу» отчуждались в пользу третьих лиц

Автор:  
Серик Сабеков
12 Мая 2023, 15:05
Земельные участки природного парка «Медеу» отчуждались в пользу третьих лиц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы выявлены факты отчуждения земельных участков на территории природного парка «Медеу» в пользу третьих лиц. Об этом сообщается в ответе Генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вскрыты факты отчуждения земельных участков на территории природного парка «Медеу» в пользу третьих лиц (45 га). По этим нарушениям прокуратура города Алматы внесла 10 исковых заявлений об отмене разрешительных документов на землю», - говорится в ответе.

Поясняется, что данные дела находятся на рассмотрении в Медеуском районном суде.

Кроме того, прокуроры в городе Алматы и пригородных зонах (территория Алматинской области) выявили свыше 100 фактов незаконного изменения целевого назначения земельных участков и корректировок ПДП в нарушение Генплана.

На фоне событий в Турции, по протестам прокурора города предотвращена незаконная застройка 120 участков (250 га) в горной местности. В надзорном органе уточняют, что это участки в мкр-не Каргалы (103 участка площадью 136 га), Бутаковка (11 участков площадью 44 га), ул. Обсерватория (6 участков площадью 4 га).


Алматы   Алматинская область   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
20 улиц планируется построить в столице
20 улиц планируется построить в столице
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане