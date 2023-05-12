Земельные участки природного парка «Медеу» отчуждались в пользу третьих лиц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы выявлены факты отчуждения земельных участков на территории природного парка «Медеу» в пользу третьих лиц. Об этом сообщается в ответе Генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вскрыты факты отчуждения земельных участков на территории природного парка «Медеу» в пользу третьих лиц (45 га). По этим нарушениям прокуратура города Алматы внесла 10 исковых заявлений об отмене разрешительных документов на землю», - говорится в ответе.

Поясняется, что данные дела находятся на рассмотрении в Медеуском районном суде.

Кроме того, прокуроры в городе Алматы и пригородных зонах (территория Алматинской области) выявили свыше 100 фактов незаконного изменения целевого назначения земельных участков и корректировок ПДП в нарушение Генплана.

На фоне событий в Турции, по протестам прокурора города предотвращена незаконная застройка 120 участков (250 га) в горной местности. В надзорном органе уточняют, что это участки в мкр-не Каргалы (103 участка площадью 136 га), Бутаковка (11 участков площадью 44 га), ул. Обсерватория (6 участков площадью 4 га).